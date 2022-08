Lazio, la società ricorda l'ultima sfida con il Bologna

Lazio e Bologna a poche ore di distanza dalla sfida sono pronte e la società carica l'ambiente ricordando l'ultima sfida capitolina tra le due squadre...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano due giorni all'avvio del nuovo campionato per Lazio e Bologna che, sul prato dello Stadio Olimpico di Roma, si daranno battaglia per i primi tre punti della loro stagione. Una partita dall'esito tutt'altro che scontato quella tra le due compagini e che, nell'ultimo precedente capitolino, ha sorriso ai biancocelesti di Maurizio Sarri. Una grande Lazio, infatti, è riuscita a imporsi per tre reti a zero sulla formazione falsinea, grazie alle reti del solito Ciro Immobile e alla doppietta di Mattia Zaccagni.

Proprio l'arciere biancoceleste è stato omaggiato dalla società che, tramite i profili social, ha pubblicato la foto della sua classica esultanza (nell'atto di scoccare una freccia), accompagnandola con la didascalia: "Tratto dall'ultimo Lazio-Bologna...", come fosse la citazione di un libro o la scena di un film. Domenica cambieranno alcuni interpreti, ma la partita, come lo Stadio e l'atmosfera, saranno ancora quelli e i tifosi sperano che Zaccagni e il resto della squadra, ripetano il finale.