Lazio, De Paola: “Sarri deve porsi qualche domanda”

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione di Lazio e Roma a meno di due settimane dall'inizio della Serie A. Queste le sue parole: "Ci sono delle insofferenze, sia sui carichi di lavoro che a livello tattico, che trapelano dallo spogliatoio della Lazio su Sarri. Qualche domanda il tecnico se la deve porre, perché queste insofferenze sono sorte anche al Chelsea e alla Juventus. La Roma? Se perde Dzeko diventa difficile, non hanno preso neanche Xhaka. Ci sono buchi grandi a centrocampo e in attacco, non vorrei che Mourinho fosse fumo agli occhi".