Lazio, Dele-Bashiru: "Ecco perché ho scelto di giocare per la Nigeria"

L'ultimo colpo del mercato della Lazio è Fisayo Dele-Bashiru. L'ormai ex centrocampista dell'Hatayspor si è aggregato alla sua nuova squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore dopo aver risolto i problemi iniziali con il visto. Ai microfoni di Punch ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la Nazionale nigeriana e sui prossimi impegni che dovrà affrontare. Ecco cosa ha detto: "La Nigeria? Credo che il prossimo anno avremo tutto il tempo per lavorare insieme e giocare diverse amichevoli. Appena avremo la squadra al completo sono sicuro che torneremo al nostro vero livello. Perché non ho scelto l'Inghilterra? Io sono nato in Nigeria. Ho lasciato la nazione quando avevo due anni e non ricordo molto. Ho deciso di giocare per questa Nazionale perché è il paese dei miei genitori e li volevo rendere orgogliosi di me. Molti componenti della mia famiglia sono qui in Nigeria e mi dà una grande motivazione rendere tutti fieri di quello che faccio".