Lazio, Dele-Bashiru esulta per il debutto e scatena i tifosi: "Quanto gasi" - FOTO

All'indomani della sfida col Venezia, Dele-Bashiru ha voluto condividere sui social la gioia per l'esordio in A con la maglia biancoceleste. "Felice di fare il mio debutto in campionato per la Lazio" ha scritto sotto il suo ultimo post scatenando la reazione di Zaccagni e dei tifosi che si sono complimentati per la prestazione. Il capitano ha commentato con l'emoticon del fuoco, poi i messaggi dei supporter: "Sold out posti per il carro Dele bashiru. Quanto gasi", "un carro armato, dajeeee", "fenomenooo". Sono questi quelli più frequenti, un pensiero condiviso dalla maggior parte dei supporter.

