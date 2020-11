Lazio, Delio Rossi: "Luis Alberto? Ricordo quando Inzaghi mi mandò a quel paese..."

Ai microfoni di Radiosei l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha commentato gli ultimi eventi in casa biancoceleste: "Questione Luis Alberto? A me il calcio parlato piace poco. Se il club decide di non utilizzarlo con il Crotone, non devi utilizzarlo mai. Se uno fa una cavolata vuol dire che vuole raggiungere uno scopo, se avesse fatto un'infrazione grave non dovrebbe più giocare, altrimenti basta una multa. Se ci fosse stato il derby sarebbe stato stupido non farlo giocare. Ricordo quando Inzaghi mi mandò a quel paese perchè non lo facevo giocare, ho continuato a non farlo giocare (ride, ndr). Il precedente di Immobile è diverso, in quel caso mancò di rispetto al gruppo, in questo caso potrebbe esserci l'imposizione dall'alto. Ripeto, o non lo faccio giocare più o è sempre a disposizione. Sicuramente questo è un campionato anomalo, è la prosecuzione di quello precedente. Se è falsato, lo è per tutti, certamente non ci saranno più stagioni così. Se fossi il tecnico della Lazio con quale modulo giocherei? Simone è alla Lazio da quattro anni, ha scelto la squadra in base al modulo con il quale vuole giocare. A me piace giocare 4-3-3 o 4-3-1-2, ma poi dipende dai giocatori che hai"