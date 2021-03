Lazio, Delio Rossi su Radu: "Ecco perché non è mai stato capitano..."

Fu Delio Rossi a vederlo per la prima volta, fu lui a farlo esordire ed è ancora l'ex allenatore della Lazio a raccontare ai microfoni di Gianlucadimarzio.com la bellissima storia di Stefan Radu. Il romeno è fresco di record appena raggiunto ovvero le 401 presenze con l'aquila sul petto: "Mi fece una grandissima impressione, così lo lanciai subito a Firenze in Coppa Italia. Spesso gli stranieri vanno aspettati, lui no, era già italiano". Quella con la Lazio è una storia che dura da tredici anni, una chimera nel calcio di oggi: "Una storia bellissima. In questo calcio è difficile rimanere per tanti anni nella stessa squadra, e quando accade spesso sei un’alternativa. Lui invece è rimasto sempre protagonista".

Delio Rossi racconta poi di quando lo vide per la prima volta e del perché in tutti questi anni il difensore non sia mai stato capitano: "Lo vedemmo la prima volta nell’agosto del 2007 durante gli spareggi. Era veloce, e soprattutto mancino con una buona tecnica e una discreta personalità. E' benvoluto, ma ha sempre voluto dedicarsi solo al gioco. Un capitano invece ha tanti compiti e deve parlare con il presidente o il direttore sportivo. Poi lui è anche uno fumantino e ha paura di eccedere". Non può mancare poi l'elogio finale: "Dopo tanti anni molti si siedono perché pensano di avere un diritto acquisito, lui ha ancora voglia di mettersi in discussione e alla sua età gli fa onore”.

