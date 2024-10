Lazio, destini incrociati: quando Luciano fu a un passo dai biancocelesti

È una storia travagliata quella di Luciano Siqueira de Oliveira, noto in Italia agli inizi della sua carriera come Eriberto. Il calcio, come ha raccontato lui stesso in un'intervista rilasciata a Calciomercato.com, è stato un modo per uscire da una situazione personale ed economica estremamente complicata. Nel 2000 il trasferimento al Chievo, che gli cambia letteralmente la vita, anche se all'epoca non aveva 21 anni come tutti credevano. Infatti il brasiliano aveva rubato l'identità a un'altra persona per risultare quattro anni più giovane. In quella stagione il Chievo dei miracoli, allenato da un iconico Gigi del Neri, si qualifica per la Coppa Uefa. Due anni dopo un'altra tappa fondamentale della sua carriera: la Lazio lo cerca e lui decide di accettare la corte biancoceleste. Eppure, sebbene avesse già firmato, a soli 2 giorni dalla sua presentazione, sceglie di tornare in Brasile e di non cogliere questa prestigiosa opportunità.