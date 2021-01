Lazio, Di Canio: "Vittoria fondamentale e sul girone d'andata..."

La Serie A è giunta al giro di boa. Alla fine del girone di andata c'è un grande traffico in vetta con ben sette squadre nel giro di nove punti. L'ex attaccante di Lazio e West Ham, Paolo Di Canio ha commentato così questa prima parte di campionato: "Mi piace moltissimo il campionato così aperto. Ci sono tante squadre nel giro di pochi punti. Non ci sono certezze e può succedere di tutto. La vittoria di ieri ha spostato molto. Senza i tre punti di oggi il mio giudizio sui biancocelesti sarebbe cambiato. Vincere era fondamentale, altrimenti la classifica sarebbe stata molto diversa. La Lazio è in gioco in tutte le competizioni e ha superato il girone di Champions dopo tantissimi anni. Voto 7".

