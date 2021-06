Lazio, Di Marzio: "Per me Sarri è già l'allenatore biancoceleste. Occhio a Insigne"

La trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio procede spedita. In mattinata l'agente dell'allenatore si è incontrato con Tare e Lotito per parlare della parte economica. A TMW Radio Gianni Di Marzio ha espresso le sue sensazioni dopo gli ultimi sviluppi: "Quando si muove un ds e va dall'allenatore, lo porta a casa. Quindi per me è già della Lazio. Ci sarà da discutere solo dei dettagli. Lui non ha mai imposto nulla ma chiesto dei giocatori in alcuni ruoli. Credo voglia portarsi alcuni giocatori di livello e Insigne è un suo pupillo".