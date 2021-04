Lazio, Di Michele: “Champions difficile. Immobile? Si è ripreso in Nazionale”

David Di Michele, ex attaccante di Lecce, Torino e Palermo, è intervenuto sulle frequenze di Revolution Web Station, durante la trasmissione "The Last Chance" per parlare della corsa Champions e concentrare la propria attenzione sul rush finale che attende la squadra di Inzaghi: "La squadra meno attrezzata per la zona Champions è la Lazio, ha la rosa più corta e potrebbe andare in difficoltà. Si, potrà lottare per il quarto posto ma non è facile perché ci sono tante altre squadre. Immobile? Con un Ciro versione Scarpa d'Oro sarebbe sicuramente più facile arrivare in Champions. In Nazionale si è ripreso alla grande e questo è un segnale positivo per lui e per la Lazio. Non vederlo segnare per tante partite di fila in Serie A lascia un po' tutti sbalorditi. Questi due goal con l'Italia gli hanno dato tranquillità e serenità. Abbiamo visto tutti lo sfogo dopo il goal. Per il calcio italiano e per l'Europeo è importante che Immobile torni a segnare. La Lazio è una squadra che fa bene da anni. Inzaghi è riuscito a far esprimere al meglio i suoi giocatori, ha fatto grandissime cose".