Lazio, Di Napoli: "Luis Alberto e Milinkovic penalizzati dal cambio modulo"

Maurizio Sarri ha espressamente detto che in questo momento è difficile far coesistere Luis Alberto e Milinkovic-Savic a centrocampo. Ecco perché lo spagnolo nelle ultime due gare è partito dalla panchina apparendo tutt'altro che felice di queste decisioni. Ai microfoni di TMW Radio anche l'ex attaccante di Serie A Arturo Di Napoli ha analizzato questa spinosa situazione in casa Lazio: "Il cambio di modulo ha penalizzato di sicuro i due calciatori. Sono due giocatori che hanno le stesse qualità e la fase difensiva la fanno poco. E' normale che in fase difensiva abbiano meno di altri, ma è nelle loro caratteristiche. Se li vuoi far giocare insieme devi avere un centrocampo che ti supporta. Credo stia trovando una quadra, sono ancora discontinui, ci vorrà tempo. Magari potranno giocare insieme quando la condizione sarà migliore. Se Luis Alberto deve essere ceduto? I giocatori forti cerco di tenerli il più possibile, ma sono obiettivo e dico che vanno presi giocatori funzionali al gioco del tecnico. E' difficile rinunciare a uno di qualità, poi magari rafforzi un'altra squadra. Io farei di tutto per trattenerlo".