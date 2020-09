Lazio, Di Natale su Immobile: "Sa fare tutto, fondamentale anche per la Nazionale"

Antonio Di Natale è uno che di gol se ne intende. In 14 stagioni giocate in Serie A, di cui 2 con l'Empoli e 12 con l'Udinese, l'attaccante ha messo a segno ben 209 reti. Chi meglio di lui poteva esprimersi sul bomber del campionato italiano, capocannoniere dell'ultima annata e vincitore della Scarpa d'Oro, Ciro Immobile? "Sono felice per Ciro" - le sue parole riportate dalla rassegna di Radiosei - "È svelto, sveglio, fa gli assist, si butta dentro. Ama giocare libero, un po’ come facevo io. Sa fare tutto. E anche per la Nazionale è fondamentale. Belotti ha più fisico di lui, fortissimo di testa, tosto in area. Ma credo che in Nazionale i due non possano giocare insieme per come l’ha impostata Mancini".

