Lazio Dia a Sky: "Serata perfetta! In questa squadra..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno al gol, una prestazione super, il premio di MVP, ma soprattutto i tre punti conquistati dalla Lazio contro il Cagliari. Boulaye Dia è stato il grande protagonista della partita dell'Olimpico, decisivo con il gol che ha sbloccato la sfida. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio ha commentato la pestazione della squadra e il successo ottenuto: "La classifica? Non parlo italiano (ride, ndr). Questa serata è stata perfetta: i tre punti e il gol. Siamo tutti importanti, la partita si gioca con tutta la squadra, anche chi sta in panchina e chi entra porta qualcosa in più alla squadra, come Zacca o Dele. Abbiamo un bel gruppo".