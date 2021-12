Lazio: difesa da registrare, ma all'Olimpico situazione migliore

"Innanzitutto vorrei iniziare a trovare solidità". Nelle conferenze stampa di circa un mese fa il tecnico della Lazio Maurizio Sarri chiedeva maggiore impenetrabilità alla sua squadra. Dal ritiro post Verona in poi, parzialmente i risultati li ottenne con due clean sheet (Fiorentina e Salernitana) e gol subiti a Bergamo e Marsiglia. Dopo la sosta per le nazionali due gol subiti su rigore contro la Juventus, porta inviolata a Mosca e poi il crollo di Napoli. Il dato complessivo in campionato parla di 25 reti subite, troppe per la squadra che vuole Sarri. A balzare agli occhi però è la differenza tra le partite in casa e quelle in trasferta: a parità di incontri (7) tra le mura amiche 8 gol subiti, lontano dall'Olimpico 17. Più del doppio, un'enormità. Lo squilibrio è maggiormente marcato per quanto riguarda i punti conquistati: 16 in casa, 5 in trasferta. Più del triplo.

PROBLEMA PRIMI TEMPI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i gol incassati nei primi tempi rappresentano un tallone d'Achille evidente. Sono 14 in totale, come Sampdoria e Spezia. Prendendo in esame la prima mezz'ora poi nessuno ha fatto peggio dei biancocelesti: 10 gol subiti. Gli ultimi tre a Napoli sono ancora negli occhi di Sarri e dei giocatori della Lazio, che stasera hanno subito l'occasione del riscatto. L'Udinese può essere un nuovo trampolino di lancio.