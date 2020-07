Lazio, Djavan Anderson: "La fiducia di Inzaghi è fondamentale. Ora voglio fare di più"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Djavan Anderson ha analizzato la partita contro l'Hellas Verona e il suo momento con la maglia biancoceleste: "La fiducia del mister aiuta sempre. Ho avuto momenti molto difficili, anche negli anni passati. Il mister mi ha dato a fiducia da quando sono arrivato, ho dato sempre il massimo negli allenamenti. Ho un bel rapporto con tutti, era solamente una questione di aspettare il mio momento. Ringrazio il mister e la squadra per questa chance. Sono stato molto tempo senza giocare, adesso sono molto felice. Non finisce qui, voglio fare ancora di più, voglio aiutare questa squadra. Siamo uniti e possiamo fare grandi cose insieme. Un quinto deve difendere, attaccare, leggere bene la posizione".

POSIZIONE - "Quinto? Dal momento in cui sono arrivato qui, ho visto come mi sarei dovuto muovere. E tutto quel tempo ora mi sta aiutando. La mia famiglia è molto felice, ha visto da vicino che non sono stati giorni belli, ma mi hanno dato sempre la forza di continuare, di sognare. Soprattutto mia mamma, lei è molto contenta. Oggi, ma anche contro la Juventus, ho visto una squadra con energie, fiducia, ma bisogna avere anche un po' di fortuna. Contro i bianconeri avremmo potuto anche vincere. Se continuiamo così, possiamo vincere anche mercoledì. Vediamo partita dopo partita, speriamo di finire per bene quest'anno".

Lazio, sei tornata stellare: Immobile fa tripletta, pokerissimo al Verona

VIDEO - Verona-Lazio 1-5: il pokerissimo con le urla di Zappulla! Che gol Immobile!

TORNA ALLA HOMEPAGE