Lazio, domenica di relax per i biancocelesti: Luis Alberto tifa Nadal e Milinkovic... - FOTO

Domenica di relax anche in casa Lazio in attesa di tornare ad allenarsi e iniziare a preparare il match contro la Fiorentina in programma il 6 febbraio al Franchi. In questi giorni di stop al campionato tanti biancocelesti, non impegnati con le rispettive nazionali, hanno approfittato per godersi la famiglia, gli amici e perché no per fare un piccolo viaggio. Così Patric ha deciso di volare nel caldo di Dubai mentre il Sergente Milinkovic ha deciso di tenersi in forma con una partitella di tennis. Luis Alberto dopo una giornata da "turista" a Roma ha optato per gli Australian Open per tifare ovviamente Nadal.