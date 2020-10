Lazio: Dortmund battuto, e i social si scatenano - FT

Il popolo dei social si è scatenato, e non poteva essere altrimenti dopo la vittoria della Lazio sul Borussia Dortmund e soprattutto dopo la rete e l'assist rifilato da Ciro Immobile alla sua ex squadra. Una gara che per l'attaccante biancoceleste sa di rivincita dopo la bruttissima esperienza tedesca e soprattutto il trattamento ricevuto a Dortmund anche dalla stampa. Al triplice fischio su Twitter e Instagram sono piovuti meme di ogni genere e il protagonista non poteva che essere King Ciro.

