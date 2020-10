Lazio, Lazzari corre verso il recupero: vuole la convocazione col Bologna

Corre, corre, corre, non si ferma mai. L'ha sempre fatto Manuel Lazzari, di chilometri in carriera ne ha già macinati tantissimi su quella fascia destra di sua proprietà. Stavolta però, la sua è una corsa contro il tempo. L'esterno sta combattendo uno stiramento di primo grado procuratosi in nazionale, per lui si era parlato di almeno due o tre settimane di stop. Una brutta notizia arrivata in un periodo cruciale della stagione. Si gioca praticamente ogni tre giorni, senza sosta. Ha saltato la sfida con la Sampdoria, poi anche l'esordio in Champions League al quale teneva particolarmente. Ma Lazzari sembrerebbe stia bruciando le tappe e stando a quanto riporta Il Tempo potrebbe riuscire a strappare una convocazione già per il Bologna. Difficile pensare che possa scendere subito in campo ed essere rischiato, ma un suo recupero per sabato significherebbe la sua disponibilità a poter giocare la prossima fondamentale sfida di Champions contro il Club Brugge. Marusic, che tornava da un problema fastidioso alla caviglia, ne avrebbe a quel punto giocate due e mezzo e Inzaghi potrebbe risparmiarlo in panchina. Lazzari vede il ritorno in campo più vicino, la Lazio comincia a recuperare i pezzi pregiati.

