Lazio, Dotto: "Sarri è affascinante, vedremo lo scontro con Mourinho al derby"

"Sarri? E' un personaggio affascinante". Così Giancarlo Dotto ha definito, senza mezzi termini, l'allenatore della Lazio. Il Comandante ha portato entusiasmo e tante novità. Il giornalista, a pochi giorni dal derby, su TMW Radio si è divertito a sottolineare le differenze con Mourinho: "Il campionato avrà perso campioni ma ha trovato, almeno a Roma, grandi storie da raccontare. Sarri ha una sua poesia come persona. E' il contrario di Mourinho, lui non ha platee davanti, è concentrato su se stesso. Nel momento in cui le cose non dovessero funzionare, con Lotito credo che si andrà molto velocemente allo scontro. E poi vedremo lo scontro tra i due tecnici nel derby".