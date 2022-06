Lazio: due anni fa la straordinaria rimonta in casa del Torino

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono passati appena due anni eppure sembra una vita fa. Esattamente il 30 giugno 2020 i biancocelesti sbancavano Torino tenendo accesso il sogno scudetto dopo lo stop forzato per via del primo lockdown dovuto al covid. La formazione di Inzaghi reduce dalla sconfitta di Bergamo e dalla vittoria sofferta con la Fiorentina aveva l'arduo compito di vincere anche in casa dei granata per restare a -4 dalla Juventus. Il match però non iniziò nel migliore dei modi. Pronti via e rigore per il Toro per un fallo di mano in area di rigore di Immobile. Belotti dal dischetto portò avanti i suoi complicando la vita agli aquilotti. Nella ripresa la grande reazione di carattere diede vita alla rimonta laziale: prima Immobile con un diagonale chirurgico e poi Parolo da fuori area (complice anche una deviazione) consegnarono alla squadra tre punti vitali per rimanere agganciati ai bianconeri.