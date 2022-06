Lazio, due anni fa Luka Romero scriveva la storia della Liga...

Sono passati due anni da quando Luka Romero scrisse la storia della Liga e la Lega lo ha omaggiato sui social tramite un post...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Romero, arrivato un anno fa alla Lazio dopo essersi svincolato dal Maiorca, è un giocatore che a soli 15 anni ha scritto la storia della Liga. Oggi infatti ricorre l'anniversario del giorno, 24 Giugno del 2020, in cui l'argentino classe 2004 ha fatto il suo esordio nel campionato spagnolo, subentrando a 7' dalla fine del match contro il Real Madrid. In queste ore, tramite i suoi profili social, la Liga stessa ha voluto ricordare quel giorno pubblicando il video del suo ingresso in campo, accompagnato dalla canzone Demons degli Imagine Dragons, per rendere il tutto più commovente. Un anno fa, dunque, Luka Romero riscriveva la storia del campionato spagnolo, un anno fa l'argentino diventava il più giovane esordiente di sempre.