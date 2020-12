Lazio, due biancocelesti nel Team of the week di Who scored: ecco chi - FT

La Lazio vince e convince con il Napoli, sfoderano una prestazione solida e convincente in difesa. E proprio un difensore biancoceleste, Stefan Radu, e Pepe Reina, autore di due ottimi interventi in porta nel match con i partenopei, sono stati inseriti in una classifica speciale: la Serie A Team of the week di Who Scored, sito di statistiche. Lo spagnolo è stato eletto miglior portiere della giornata di Serie A con il voto altissimo di 8,3. Non da meno Radu, schierato nella difesa a 4, con un bel 7.6.

