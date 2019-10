Lazio, è il compleanno di Renato Miele: gli auguri della società

Oggi un ex biancoceleste festeggia il suo compleanno: Renato Miele. La società ci ha tenuto a fare ufficialmente gli auguri: "L’ex difensore biancoceleste spegne oggi 62 candeline. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Renato Miele ha indossato la maglia della Prima Squadra della Capitale dal 1982 al 1985. In totale, con l'Aquila sul petto, ha collezionato 47 presenze ed una rete in campionato".

