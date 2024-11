Lazio, è il compleanno di Vincenzo D'Amico: il ricordo del figlio Matteo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Oggi, 5 novembre 2024, Vincenzo D'Amico avrebbe compiuto 70 anni. La leggenda della Lazio è scomparsa lo scorso 1 luglio 2023 a Roma, lasciando un grande vuoto nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti e della sua famiglia. Proprio per questo su X il figlio Matteo l'ha ricordato con un messaggio bellissimo nel suo giorno speciale. Ecco cosa ha scritto: "70… non posso abbracciarti, ti sento qui con me. Di Padre in Figlio, per sempre".