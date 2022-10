Lazio, è il giorno di Radu! Sui social: "Auguri, boss". E i tifosi impazziscono... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giornata speciale in casa Lazio alla vigilia dell'ostica partita di domani contro l'Atalanta. Stefan Radu, vero senatore della squadra, compie 36 anni. E sui social, scoccata la mezzanotte, sono arrivati puntuali gli auguri del club: "Buon compleanno, boss". Il post, condiviso su Instagram, ha immediatamente raggiunto un alto numero di commenti: i tifosi biancocelesti non hanno voluto mancare a un appuntamento così importante, e soprattutto "organizzato" in occasione di una giornata speciale per un giocatore che ha fatto della Lazio una scelta di vita, promettendole amore eterno e arrivando anche a "sacrificare" la nazionale per evitare distrazioni. A Roma è arrivato nel 2008, quando era ancora un giovane all'inizio della propria carriera. Di anni ne sono passati 14. Tra trofei vinti, partite giocate, esultanze condivise col gruppo e tanto amore dato e ricevuto ai tifosi. Perché per Radu la maglia biancoceleste è sempre stata una priorità, indossarla un orgoglio, difenderla un vanto. E il popolo laziale l'ha capito dal primo minuto. Auguri, boss. In un mondo, come quello del calcio, in cui tutto è fugace, sei stato e continui ad essere l'eccezione.

