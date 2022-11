Lazio, è il “Matchday”: la società suona la carica sui social - FOTO

È il giorno della sfida tra Lazio e Feyenoord, il fischio d’inizio è fissato alle 18:45. Appuntamento importantissimo dal quale dipenderà il prosieguo nella competizione, c’è tanta attesa e trepidazione. I biancocelesti sono carichi al punto giusto, determinati e focalizzati sull’obiettivo. La delusione maturata domenica contro la Salernitana in campionato, dovrà essere trasformata in grinta e un pizzico di cattiveria per poter riuscire a guadagnare la qualificazione e ripagare gli sforzi di questi mesi. Sarri e i suoi ragazzi avranno bisogno del sostegno del proprio pubblico. Tanti sono i tifosi partiti alla volta dell’Olanda per incoraggiare da vicino la squadra del cuore, ma servirà il supporto di tutti anche di chi non ha potuto raggiungere Rotterdam. Per l’occasione, tramite i canali social ufficiali, la società ha voluto ricordare l’evento e suonare la carica. “C’Mon Eagles”, la frase che accompagna il post.

