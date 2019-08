Lazio, è il momento di Correa: da spaccapartite a titolare e trascinatore

L'aveva già preannunciato un paio di giorni fa: “Sono pronto al decollo”. Come Olimpia, come la Lazio. Joaquìn Correa si è preso la scena sul finale della scorsa stagione, e ora non ha più intenzione di mollare la presa. Su di lui si fondano gran parte delle speranze offensive dei biancocelesti. C'è voluto un po', prima di collocarlo al meglio nello scacchiere tattico, ma ora il mister è convinto della bontà del ruolo che gli ha affidato: “Al Siviglia giocava largo, è un calciatore di grande estro. Per me deve giocare vicino al compagno di reparto”. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, alla prima sfida contro la sua ex squadra, la Sampdoria, El Tucu partiva dalla panchina. Era l'8 dicembre 2018, e da quel momento sembra passata un'eternità. Oggi è impossibile immaginare una Lazio senza Correa negli 11 titolari, è la certezza di Inzaghi. È l'unico calciatore in rosa in grado di saltare l'uomo con facilità, coniugando con “discreti” risultati velocità, agilità e tecnica. Qualche numero per rinfrescare la memoria. L'anno scorso l'argentino è stato il miglior assist-man (6 assist) del campionato dei biancocelesti, a pari merito con Luis Alberto e Immobile pur giocando di meno, e il secondo della squadra per numero di passaggi chiave a partita (1.7, dietro solo al mago spagnolo). Con 2.1 dribbling a incontro, nessuno è stato abile come lui nell'uno contro uno, una dote a cui ha aggiunto la miglior percentuale (86%) di passaggi riusciti nel parco attaccanti. E questo rischia di essere solo un antipasto della stagione che verrà. È il tempo della sua definitiva consacrazione, dal suo arrivo alla Sampdoria nell'estate del 2014, alla sfida inaugurale contro la Samp dell'estate 2019. In 5 anni è cambiato tutto, compresa la nazionale Albiceleste che l'asso del Tucumàn ritroverà alla sosta della Serie A dopo diverso tempo. Correa ha già dominato la preseason della Lazio, chiudendola da capocannoniere: quest'anno El Tucu ha voglia di volare.

