Lazio, Correa ha voglia di volare e Milinkovic commenta: “Che giocatore!” - F&V

Non vede l'ora di partire, Joaquìn Correa. Anzi, he's “Ready to take off”: è pronto al decollo. La nuova stagione è alle porte e l'argentino si troverà immediatamente dinnanzi al suo passato. Ha già incantato nella partita di Marassi dello scorso anno, ma questo Sampdoria - Lazio sarà come l'inizio di un nuovo capitolo. Quello della consacrazione. El Tucu scalpita e non vede l'ora di prendere per mano i suoi compagni, diventare trascinatore. Così come ha dimostrato di poter essere sul finale della passata stagione. Il video che l'ex Siviglia ha pubblicato su Instagram rivive i momenti salienti della sua prima annata alla Lazio, sprazzi di genio che l'hanno responsabilizzato ed eletto a una delle stelle più luminose della squadra. La pensa così anche Milinkovic, che commenta estasiato: “Mamma mia che giocatore”. Sì, che giocatore Correa. E proprio come Olimpia a fine video, El Tucu è già pronto a spiccare il volo.

