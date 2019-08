Calciomercato Lazio, la BBC: "Nessun contatto per Cosgrove"

A far parte del casting per il ruolo di terzo attaccante della Lazio, sembrava esserci anche Sam Cosgrove. Il centravanti classe '96 dell'Aberdeen sta stupendo in Scozia, dove ha collezionato (tra campionato e coppe) 21 gol in 44 presenze la scorsa stagione. E dove è partito a razzo anche quest'anno siglando 9 reti in 8 partite. L'identikit, visti i suoi 192 cm di altezza e la grande abilità di testa, sarebbe persino quello giusto per soddisfare le richieste di Inzaghi. Ma dalla Gran Bretagna piovono smentite. A raffreddare la pista scozzese per l'attacco biancoceleste ci ha pensato la BBC: “L'Aberdeen, a contrario di quanto si legge in Italia, ha riferito di non aver mai avuto alcun contatto con la Lazio per Cosgrove”. Una chiusura netta che, a meno di 10 giorni dalla fine del calciomercato, potrebbe sancire la parola fine a una suggestione mai concretizzata davvero.

