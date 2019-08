Borghi (DAZN): "Lazio, solito mercato intelligente. Lazzari? Un affare"

Una Lazio da Champions League? Sarà la prossima stagione, ormai imminente, a dirlo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Borghi di DAZN per parlare del mercato biancoceleste: "La Lazio ha fatto il solito mercato silenzioso e intelligente. Lontano dai riflettori, ma con colpi che possono fare la differenza. Lazzari a quella cifra, ad esempio, è un vero e proprio affare. Jony? Mai fatto l'esterno a tutta fascia, ma può essere costruito in fase difensiva. La cosa certa è che parte da una base tecnica di alto livello. Forse manca un centravanti che possa raccogliere di testa il frutto del gioco sulle fasce, che è nettamente più qualitativo dopo le aggiunte di Lazzari e dello stesso Jony. Mi aspettavo la cessione di Milinkovic, ma la sua permanenza è un plus valore per la Lazio".

