Lazio, ecco i tre assist più belli della passata stagione - VIDEO

La stagione 2022/2023 sta per iniziare. La prossima settimana la formazione biancoceleste partirà alla volta del ritiro di Auronzo di Cadore per preparare al meglio la nuova annata. Nel frattempo però la società ha voluto ricordare alcune delle gesta compiute dai propri calciatori nel corso del campionato conclusosi il mese scorso con un video sulla pagina Instagram ufficiale. Nel breve filmato sono presenti i tre assist più belli. Il primo è quello di Felipe Anderson per Milinkovic-Savic nel derby d'andata, il secondo quello di Luis Alberto per Zaccagni nel match contro il Genoa, mentre il terzo è il colpo di tacco di rara bellezza di Milinkovic che ha dato il via al gol di Immobile contro la Salernitana.