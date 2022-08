Lazio, ecco quanti gol ha realizzato Immobile in carriera contro l'Inter

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei protagonisti più attesi di Lazio-Inter è senz'altro Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste non ha colpito spesso i nerazzurri, ma quando lo ha fatto, quasi sempre ha portato punti e vittorie pesanti. Nel corso della sua carriera è andato a segno 6 volte in totale contro il Biscione. La prima con la maglia del Genoa nella stagione 2012/2013. Si è poi ripetuto nell'annata successiva con il Torino. Per trovare la sua prima marcatura all'Inter con l'aquila sul petto bisogna andare al gennaio 2019 quando nei quarti di finale di Coppa Italia il numero 17 portò avanti i suoi a San Siro prima dell'epilogo ai calci di rigore. In campionato ha segnato invece nel 2019/2020 dal dischetto nella sfida che sembrava poter spalancare le porte della corsa scudetto prima dell'avvento del covid. Nella passata stagione ha timbrato il cartellino sia all'andata che al ritorno, confermando un feeling sempre più in crescita.