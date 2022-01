Lazio - Empoli, Cataldi: "Vogliamo fare di più rispetto il girone d'andata"

Il 2022 della Lazio si apre allo stadio Olimpico. I biancocelesti ospiteranno nel pomeriggio l'Empoli di Andreazzoli. Su Lazio Style Channel Cataldi è intervenuto a pochi minuti dall'inizio del match: "Abbiamo subito una partita fondamentale, contro una squadra forte. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, soprattutto fuori casa e sappiamo che sarà complicata. L'avversario ci dà grossi stimoli. In questi giorni ho visto l'atteggiamento giusto: c'è tranquillità, serenità e voglia di fare qualcosa di più rispetto al girone di andata".

LAVORO IN SETTIMANA - "Rispetto a quasi tutto il girone d'andata abbiamo avuto più tempo per preparare la partita, quindi arriviamo pronti e vedremo il campo che dirà. Noi vogliamo i tre punti".

IL CALORE DEL PUBBLICO - "Lazio - Empoli del 2015? Quella partita la ricordo come fosse ieri, anche se è passato qualche anno. Il pubblico della Lazio è sempre importante, una spinta in più. Non lo dico adesso e non lo dico solo io. Spero di poter vedere più gente possibile allo stadio, loro sanno che ci danno una grande mano in casa e in trasferta. Si fanno sentire ovunque e spero di poterli vedere sempre e in tanti".

A Dazn il centrocampista ha aggiunto: "L'Empoli ha fatto un grandissimo campionato finora, guadagnando punti difficili soprattutto fuori casa. Sarà un avversario difficile sotto tanti punti di vista".