Lazio-Empoli, infortunio per Acerbi: Sarri costretto al cambio

Non ce la fa Francesco Acerbi. Al minuto 25 di Lazio-Empoli il difensore biancoceleste alza il braccio e chiede il cambio. Il numero 33, che aveva recuperato nelle ultime ore, ha sentito tirare ancora bicipite femorale della coscia sinistra e ha raggiunto in anticipo gli spogliatoi. Sostituzione obbligata per Maurizio Sarri che usa subito uno slot. Al posto di Acerbi entra Patric che prende il posto da centrale vicino a Luiz Felipe.