Lazio - Empoli, iniziativa benefica della Nord: "Apri il cuore a chi non ti tradirà mai"

Dopo aver raccolto giocattoli per i bimbi ricoverati all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, la Curva Nord della Lazio ha organizzato una nuova iniziativa benefica, questa volta rivolta al Canile della Muratella. Di seguito maggiori dettagli, resi noti sui profili social ufficiali: "In Curva Nord si cresce in fretta e con valori etici e morali ben saldi... ed uno di questi è la fedeltà all'amicizia che per noi è sacra. È per questo che stiamo organizzando una raccolta per il Canile della Muratella per i nostri amici più fedeli, ovvero i cani. Coperte di pile, lana e cotone (non ma- teriale imbottito) e mangime medico (gastrointesinal, renal, urinary). A loro non serve la parola, basta uno sguardo... non hanno bisogno di spiegazioni, ti sono vicini e basta, loro sono la purezza in carne ed ossa, sono amore incondizionato".

L'INIZIATIVA - "Eppure tanti cuccioli stanno ingiustamente soffrendo fame, freddo e solitudine dietro quattro sbarre... per questo stiamo cercando di allietare un pochino la loro sofferenza e fargli sentire anche da lontano un po' d'amore, da loro tanto sperato, una carezza che per loro è tutto. La Curva Nord ha radici profonde che non hanno confini, non lascia indietro nes- suno... dai bambini meno fortunati ai nostri amici a quattro zampe, passando per chi è privo di libertà! Ti aspettiamo giovedi 06.01.2022 a Ponte Milvio dalle 10:00 alle 20:00 in occasione della partita Lazio-Empoli. NON MANCARE QUESTO APPUNTAMENTO, APRI IL CUORE A CHI NONTI TRADIRÀ MAI!".

Calciomercato, Lazio su Casale: ma il Verona non vuole cederlo e lo blinda

FORMELLO - Lazio, la ripresa: c'è Immobile, ma quanti assenti

TORNA ALLA HOMEPAGE