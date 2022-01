Lazio - Empoli, le probabili formazioni: Luis Alberto verso una maglia da titolare

La Lazio è pronta a tornare in campo per la prima gara del 2022 in programma giovedì 6 gennaio alle 14:30 allo stadio Olimpico contro l'Empoli. Mister Sarri dovrà fare i conti con qualche assenza come quella di Basic, out per due giorni di fila, e di Luiz Felipe. Recuperati invece sia Luis Alberto che Zaccagni così come Ciro Immobile guarito dal Covid e pronto a tornare in campo.

Probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Vavro, Patric, Radu, Leiva, A.Anderson, Jony, Felipe Anderson, Moro, Muriqi. All.: Sarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Bandinelli, S. Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Ismajili, Tonelli, Viti, Marchizza, Fiamozzi, Stulac, Asllani, Henderson, Di Francesco, La Mantia, Mancuso. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Giua

Guardalinee: Dei Giudici – Moro

Quarto Uomo: Miele G.

Var: Banti

Avar: Di Iorio