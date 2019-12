Lazio, esodo biancoceleste a Brescia: il settore ospiti è già sold-out!

Alla ripresa del campionato di Serie A, la Lazio dovrà vedersela con il Brescia. Per la gara esterna, Immobile e compagni potranno contare sul calore dei propri tifosi, che si recheranno in massa nella città lombarda. Come riporta corrieredellosport.it, infatti, il settore ospiti del Rigamonti è già esaurito. La vendita era partita lo scorso 23 dicembre e, dopo appena cinque giorni, i mille tagliandi messi a disposizione per i sostenitori biancocelesti sono stati già tutti acquistati. Il trionfo in Supercoppa ed i convincenti risultati in campionato hanno portato entusiasmo nella Capitale: la gente laziale vuole iniziare il 2020 nello stesso modo in cui è terminato il 2019, con una vittoria. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 30 dicembre, mentre gli avversari, da qualche giorno in ritiro a Roma, sono già tornati a correre.

