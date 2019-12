Lazio, relax alle Maldive per Milinkovic: “In attesa di nuove battaglie…” - FT

Approfittando dello stop del campionato di Serie A per le festività natalizie, i giocatori della Lazio si stanno godendo qualche giorno di relax insieme alle proprie famiglie. Mentre tanti membri della squadra, incluso mister Inzaghi, hanno scelto la lussuosa Dubai, Sergej Milinkovic-Savic ha optato per il paradiso delle Maldive. Il ‘Sergente’, in compagnia della fidanzata Natalija, si sta ricaricando in vista della ripresa degli allenamenti e della stagione. Poco fa, il gigante serbo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae immerso in acque cristalline, ed ha aggiunto: “Il Sergente riposa aspettando nuove battaglie”. Poi, la foto insieme alla sua dolce metà. Sorrisi e facce rilassate, sempre con il pensiero al campo e ai prossimi impegni in maglia biancoceleste.

