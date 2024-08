Lazio, Fabiani categorico su James Rodriguez: le sue parole sull'affare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez è ormai da tempo accostato alla Lazio e non solo. Sul trequartista colombiano, pronto a svincolarsi dal San Paolo, ci sono anche alcune squadre spagnole come Celta Vigo, Real Betis e Rayo Vallecano, oltre al Napoli. Nel lungo intervento rilasciato ai microfoni di Lazio Style Radio il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha detto la sua sul possibile acquisto dell'ex Real Madrid, chiudendo le porte al suo arrivo nella Capitale. Ecco le sue parole: "James Rodriguez? Non lo prenderò mai. È un ragazzo di 33 anni e negli ultimi anni non ha mai superato le 12/13 partite. Ha fatto l’ultima Copa America molto bene. Prendere il ragazzo per uno, due anni andrebbe contro qualsiasi logica. Tutto il rispetto per il giocatore ma vanno fatte valutazioni a 360 gradi a livello anagrafico e sia di minuti giocati. Preferiamo altre scelte e andare su altri profili. Molti nomi che leggete sui giornali sono veicolati da procuratori per mettere. Il giocatore in questione non lo sa neanche Fabiani figuratevi se può saperlo il sito o la stampa”.