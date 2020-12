Lazio, fatica Champions? Eppure le altre impegnate in Europa...

La brutta sconfitta con il Verona parla chiaro, la Lazio non è nel suo momento di forma migliore nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta in settimana contro il Bruges. Proprio l'impegno europeo ha giocato sicuramente un ruolo nel match di sabato, considerando le energie fisiche ma soprattutto mentali spese, ma il confronto con le altre squadre che hanno giocato in settimana è impietoso: la Lazio è l'unica ad aver perso, a differenza di Juventus, Inter, Atalanta, Roma, Napoli e Milan, tutte vincenti tranne i rossoneri che hanno pareggiato. La delusione è tanta, ora con il Benevento si aspetta una marcia diversa.

