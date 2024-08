Lazio, Felipe Anderson in difficoltà: ecco come sta andando in Brasile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno di Felipe Anderson in Brasile è stato accolto con grande affetto dai tifosi del Palmeiras. I Verdao gli hanno riservato una festa degna dei grandi campioni, nella speranza che l'ex Lazio potesse fin da subito mettere in mostra il proprio valore e regalargli un inizio di stagione mozzafiato. In realtà, però, le cose non sono andate esattamente così. Da qualche settimana a questa parta le prestazioni di 'Pipe' lasciano uno po' a desiderare e il suo rendimento sembrerebbe abbondantemente sotto le aspettative. Forse per questioni di ambientamento, forse per incompatibilità con alcune scelte tattiche, nelle prime 10 presenze tra Série A, Copa Libertadores e Copa do Brasil non è mai riuscito a trovare la via della rete e a servire assist ai compagni. Numeri, in realtà inesistenti, ai quali non eravamo abituati. Nella Capitale, infatti, anche in quei momenti di grande difficoltà, l'ex numero 7 era capace di trovare quel gol o quel passaggio decisivo che poteva fare la differenza nel corso dei novanta minuti. Un'incisività, insomma, che in patria sta faticando a trovare e che i tifosi della Lazio sperano, per l'amore che li lega, possa presto ritornare per rivedere quel talentuoso esterno che per anni ha illuminato l'Olimpico.