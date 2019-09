Lazio, FIFA 20: valori e titolari di Ultimate Team. Su FUT domina Immobile

Tempo di FIFA 20, tempo di FUT 20. Fifa Ultimate Team è pronto a riaprire i battenti e tanti sono gli appassionati che aspettano di poter "spacchettare" i propri beniamini. Sponda Lazio filtrano le prime anticipazioni di quella che sarà la formazione di quest'anno (almeno inizialmente, fin quando non entreranno in gioco carte speciali, giocatori della settimana, etc.). Una Lazio competitiva nell'undici iniziale "virtuale", che manifesta solo una piccola lacuna in difesa dove Bastos (78), vince nettamente il confronto con il nuovo acquisto Vavro (72). Sarà questo l'unico valore sotto l'80 per la squadra biancoceleste in quanto l'arrivo di Jony (80) e Lazzari (80) dovrebbe migliorare i valori sulle fasce a discapito di Marusic (78) e Lulic (79). Il più forte sarà ancora una volta Ciro Immobile (86), seguito da Milinkovic (85), Luis Alberto e Leiva (84) e infine Acerbi (83). Di seguito la possibile formazione titolare in attesa che, con l'uscita del nuovo colosso dell'EA Sports, arrivino conferme sulla Lazio FUT 20.