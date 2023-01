Lazio-Fiorentina è anche Sarri vs Italiano: i precedenti tra i due tecnici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'attesa per Lazio-Fiorentina è altissima in casa biancoceleste. Dopo la fantastica vittoria contro il Milan, gli aquilotti sono chiamati a dare un segnale di continuità e la sfida contro i viola in programma domenica alle 18:00 sembra un'occasione propizia in tal senso. Tra i temi più interessanti della sfida c'è il confronto a distanza tra i due allenatori ovvero Sarri e Italiano. Finora i due si sono affrontati in tre occasioni, due nella passata stagione e una quest'anno. Il bilancio è completamente a favore del mister laziale che ha vinto tutte le sfide. Oltre al roboante 0-4 dell'andata vanno inseriti nel computo l'1-0 dell'Olimpico e lo 0-3 del Franchi della scorsa annata. In generale Italiano ha affrontato 5 volte la Lazio senza mai raccogliere un punto. Sarri dal canto suo ha battuto i gigliati in sette occasioni e ha perso solo in due circostanze. Sono invece cinque i pareggi. Dunque una tradizione più che positiva che i tifosi biancocelesti sperano possa proseguire ancora.