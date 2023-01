Lazio - Fiorentina, Ponte Milvio si prepara alla sfida - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una giornata soleggiata da vivere in famiglia, magari passeggiando per le vie della Capitale per godersi le bellezze che questa città sa offrire. Il vero spettacolo, però, avviene a Ponte Milvio, nota zona romana divenuta da tempo luogo di ritrovo del pubblico biancoceleste. E' qui che, nelle ore che precedono la sfida contro la Fiorentina, andrà in scena lo show del tifo laziale: tra cori, bandiere, sciarpe e tanta voglia di entrare nello Stadio Olimpico per tifare la propria amata Lazio. Un modo per stemperare l'ansia e la pressione, per caricarsi in vista del match.