Lazio - Fiorentina, Reina: "Vogliamo riscattarci. Dobbiamo vincere"

Una manciata di minuti e all’Olimpico andrà in scena Lazio - Fiorentina. In attesa del fischio di inizio del match è intervenuto Pepe Reina ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole del portiere biancoceleste: “Dopo il Verona è meglio tornare in campo. Noi vogliamo giocare sempre al più presto quando si perde per avere una rivincita e un riscatto su tutti i fronti. Siamo tutti pronti e vogliosi di ricominciare. La Fiorentina è una squadra tosta che sta facendo molto bene con un grandissimo allenatore e grandi giocatori che soprattutto fuori casa sta diventando un problema per tante squadre. Noi siamo fiduciosi che faremo una bella partita e che i tifosi saranno al nostri fianco, quello chee mi auguro è di portare i tre punti a casa. Clean-sheet? Me lo auguro ma l’importante è che la squadra vinca, questo è l’obiettivo principale".