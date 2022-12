Lazio, Formello come Auronzo: il duro programma per gli uomini di Sarri

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il campionato si è fermato, i giocatori hanno avuto qualche giorno per staccare la spina e recuperare le forze, ma ora è arrivato il momento di tornare a fare sul serio. Dopo due giorni di test, con la doppia seduta di allenamento di ieri, la Lazio ha iniziato il suo programma di allenamento, un programma che per certi versi ricorda quello vissuto ad Auronzo di Cadore. Per i suoi uomini, infatti, Maurizio Sarri ha organizzato doppie sedute quasi tutti i giorni, arrivando, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in totale a tredici in poco più di una settimana. Si alterneranno allenamenti tattici a quelli atletici, in cui verranno inserite molteplici sedute in palestra. Il tecnico toscano vuole che i suoi ragazzi tornino con la testa al campionato, c'è da lavorare, da preparare quella che potrebbe rivelarsi una nuova stagione, rispetto a quanto visto nei mesi passati.