Lazio, Franco e la dedica a Daniel: "Eri lì in mezzo al campo a combattere con noi" - FOTO

La vittoria non è arrivata, a Formello la Sampdoria domina e vince per 1-4. Il pensiero però è sempre lì fisso nel ricordo di Daniel Guerini. Questo il post pubblicato da Damiano Franco al termine del match: "Il risultato non è stato dei migliori, ma sono sicuro che tu eri lì in mezzo al campo a combattere con noi. Ti amo angelo mio".

