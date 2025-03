Lazio | FUT EA FC 25, arriva la carta speciale di Pedro: rating 91!

Grande novità per i tifosi biancocelesti appassionati di videogiochi: EA Sports ha infatti rilasciato una nuova carta speciale dedicata all’attaccante della Lazio Pedro Rodríguez Ledesma, nell'ambito della serie "UEL Dreamchasers" del popolarissimo FIFA Ultimate Team (FUT) in EA FC 25. Questa versione iniziale della carta ha un rating di ben 91, già molto alto rispetto alle precedenti edizioni del calciatore spagnolo, e ha potenziale di crescita fino a un massimo di 96, a seconda del percorso della Lazio in Europa League.

Nel gioco Pedro è presentato come ala destra spagnola (AD-Spa, importante per l'intesa) alta 169 cm (5'7") e di piede destro. La carta offre prestazioni di altissimo livello, con il giocatore che può vantare ben 5 stelle per il piede debole e 4 stelle nelle mosse abilità. Caratteristiche, queste, molto apprezzate dai giocatori del famoso simulatore calcistico.

Fino ad oggi, la carta speciale di Pedro è già stata utilizzata in 1.138 partite, registrando una media goal molto positiva di 0.458 reti a gara. Numeri importanti che testimoniano quanto sia apprezzata dai fan della serie FUT e dagli amanti del giocatore biancoceleste.

Prima di questa uscita, Pedro Rodríguez Ledesma aveva già ottenuto altre due versioni speciali della propria carta, con valutazioni che oscillavano tra 76 e 87. Tuttavia, la carta UEL Dreamchasers rappresenta attualmente la sua migliore versione, ulteriormente valorizzata dalla possibilità di aggiornarsi progressivamente nel corso della competizione europea.

Attualmente, secondo le indicazioni della community, il miglior stile di chimica per esaltare le qualità di Pedro è il "Basic", capace di massimizzare la sua efficacia in partita. Inoltre, la carta possiede due playstyle plus particolarmente ambiti: il Tiki Taka, ideale per il gioco rapido e tecnico, e il Finesse (tiro a giro), utile per concludere in porta con grande precisione e stile.

Una carta che sicuramente farà la felicità degli appassionati biancocelesti e non solo, aggiungendo ulteriore fascino al già popolarissimo gioco targato EA Sports.