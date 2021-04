Lazio, Gaia e la sorpresa romantica per il compleanno di Inzaghi: "Per te" - FT

E' una Pasquetta piena d'amore per Simone Inzaghi. Oggi il tecnico della Lazio compie 45 anni e, oltre ai numerosissimi messaggi da parte dei propri tifosi, ha ricevuto l'affetto da parte dei propri familiari, ovviamente. In particolare la moglie Gaia gli ha organizzato una sorpresa romantica: come si può notare dalla Story pubblicata da lei stessa, in casa sono apparsi tantissimi palloncini argento e celesti, e più di una volta la scritta "ti amo". Gaia ha commentato la sorpresa su Instagram: "Per te...". Gesto da ammirare e apprezzare e che renderà il sicuramente mister Inzaghi molto felice.