Lazio, Gaia Lucariello mano nella mano con Inzaghi... di cartone - FT E VD

Nel prepartita di Lazio - Stade Rennais in questa serata di Europa League c'è tempo per un siparietto simpatico: Gaia Lucariello, compagna di Inzaghi, si fa fotografare all'ingresso dell'Olimpico mano nella mano con il mister. Anzi, con la versione di cartone del mister: la mano che Gaia stringe è infatti quella di una delle figure di cartone che raffigurano i biancocelesti ed accolgono chi arriva allo stadio lato Tribuna Monte Mario. Tempo per una risata prima dell'inizio del match, l'Inzaghi in carne ed ossa è già concentrato sulla partita. CLICCA QUI O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO